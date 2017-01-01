Panasonic показала яйцеобразного робота-компаньона 41 0 41 Panasonic - компания, которая разрабатывает гигантское количество различных вещей. Недавно они создали робота, который по форме напоминает яйцо и может послужить отличным компаньоном.

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19 Января 2017 11:00

Мегазаводы: Грузовики Mack 52 0 52 Грузовики Mack это действительно большие грузовики, которые способны перевозить практически любые тяжести на огромные расстояния.

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18 Января 2017 11:00

Nokia 6: новый смартфон от «финского» бренда 56 0 56 Nokia последним временем набирает обороты. Недавно они выпустили кнопочный телефон и вот теперь они вернулись на рынок умных телефонов благодаря их новому телефону Nokia 6.

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15 Января 2017 08:00

Интересные факты про Старый Новый год 77 0 77 Старый Новый год празднуется уже на протяжении многих лет. В этой статье мы расскажем вам интересные факты, связанные с этим отличным праздником!

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14 Января 2017 10:00

Интересные факты о Рождестве 201 0 201 Рождество это большой праздник, который в разных странах мира отмечается по разному, но всегда в кругу семьи. В этой статье мы расскажем интересные факты про Рождество.

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8 Января 2017 08:00

Затонувшие корабли: Топ-5 237 0 237 Сейчас на дне океанов и морей находятся тысячи кораблей. Некоторые попали туда несколько столетий назад, другие же наоборот, недавно. Итак, подборка затонувших кораблей.

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6 Января 2017 11:00

Игровые казино Вулкан 304 0 304 Игровые казино Вулкан в последнее время стали чрезвычайно популярными. Многие до сих пор не знают что они из себя представляют. Давайте это выясним!

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4 Января 2017 19:08

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