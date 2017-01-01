Интересные факты, научные статьи, гаджеты

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Tesla Model S установила новый рекорд разгона

Tesla Model S установила новый рекорд разгона

Просмотры 18 Комментарии 0

Все знают что автомобили Tesla всегда были быстрыми. Совсем недавно был установлен новый рекорд скорости для Tesla, который действительно впечатляет!


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Сегодня в 09:00
Защищенный планшет Logic Instrument

Защищенный планшет Logic Instrument

Просмотры 36 Комментарии 0

Новый планшет Logic Instrument оснащен отличной функцией, которая позволяет ему трансформироваться в ноутбук. Давайте с вами взглянем на него!


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Позавчера в 12:00
Мегазаводы: Грузовики Mack

Мегазаводы: Грузовики Mack

Просмотры 68 Комментарии 0

Грузовики Mack это действительно большие грузовики, которые способны перевозить практически любые тяжести на огромные расстояния.


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18 Января 2017 11:00
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