Затонувшие корабли: Топ-566
Сейчас на дне океанов и морей находятся тысячи кораблей. Некоторые попали туда несколько столетий назад, другие же наоборот, недавно. Итак, подборка затонувших кораблей.
Admin
6 Января 2017 11:00
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