Как правильно встретить 2017 год? 40 0 40 Новый год это замечательный праздник, которые надо отмечать весело и радостно. Мы расскажем вам как стоит правильно встретить 2017 год: что надеть и что приготовить.

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Вчера в 09:00 Вчера в 09:00

Самые важные научные открытия 2016 года 34 0 34 2016 год стал отличным годом для многих ученых. В этом году было сделано массу новых открытий, которые позволят нам двигаться дальше, создавая новые потрясающие вещи.

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29 Декабря 2016 11:00

Топ «невкусных» деликатесов мира 74 0 74 Зачастую так бывает, что многие "вкусные" деликатесы мира на самом деле оказываются невкусными. Представляем вам подборку из «невкусных» деликатесов мира.

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28 Декабря 2016 08:00

Чувствительная к движениям стена поможет оживить интерьер 25 0 25 Новые умные стены, придуманные учеными из Австралии смогут оживить любое помещение. Стены будут чувствительны к движению и благодаря светодиодам все будет играть на стенах.

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27 Декабря 2016 13:00

NASA показало уникальное фото Млечного Пути 102 0 102 NASA любит частенько баловать всех новыми потрясающими фотографиями. В этот раз NASA показала уникальное фото Млечного пути. Что же в этом фото такого уникального?

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25 Декабря 2016 10:00

Супер способности привычных нам животных 72 0 72 Отличный документальный фильм, в котором рассказывается про супер способности животных, которые нам известны с самого детства. К примеру, вы знаете какие супер способности у свиньи [...]

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23 Декабря 2016 12:00

Японский робот начал потеть 25 0 25 Умный японский робот научился потеть. Кажется что это бессмысленно, но это не так. Благодаря этому роботы теперь не будут перегреваться, а значить работать стабильно!

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21 Декабря 2016 11:00

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