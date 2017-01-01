Интересные факты, научные статьи, гаджеты

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Dell XPS 27: мощный моноблок с 10 динамиками и 4K-экраном

Dell XPS 27: мощный моноблок с 10 динамиками и 4K-экраном

Просмотры 36 Комментарии 0

Dell XPS 27 это новый мощный компьютер от компании Dell. Он оснащен большим экраном с разрешением 4K, а также 10 динамиками, которые сделают звучание восхитительным!


Admin Admin
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Позавчера в 10:00
Мегазаводы: Грузовики Mack

Мегазаводы: Грузовики Mack

Просмотры 52 Комментарии 0

Грузовики Mack это действительно большие грузовики, которые способны перевозить практически любые тяжести на огромные расстояния.


Admin Admin
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18 Января 2017 11:00
Интересные факты о Рождестве

Интересные факты о Рождестве

Просмотры 201 Комментарии 0

Рождество это большой праздник, который в разных странах мира отмечается по разному, но всегда в кругу семьи. В этой статье мы расскажем интересные факты про Рождество.


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8 Января 2017 08:00
Затонувшие корабли: Топ-5

Затонувшие корабли: Топ-5

Просмотры 237 Комментарии 0

Сейчас на дне океанов и морей находятся тысячи кораблей. Некоторые попали туда несколько столетий назад, другие же наоборот, недавно. Итак, подборка затонувших кораблей.


Admin Admin
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6 Января 2017 11:00
Игровые казино Вулкан

Игровые казино Вулкан

Просмотры 304 Комментарии 0

Игровые казино Вулкан в последнее время стали чрезвычайно популярными. Многие до сих пор не знают что они из себя представляют. Давайте это выясним!


Admin Admin
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4 Января 2017 19:08
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