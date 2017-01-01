Интересные факты, научные статьи, гаджеты

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Как правильно встретить 2017 год?

Как правильно встретить 2017 год?

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Новый год это замечательный праздник, которые надо отмечать весело и радостно. Мы расскажем вам как стоит правильно встретить 2017 год: что надеть и что приготовить.


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Вчера в 09:00
Топ «невкусных» деликатесов мира

Топ «невкусных» деликатесов мира

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Зачастую так бывает, что многие "вкусные" деликатесы мира на самом деле оказываются невкусными. Представляем вам подборку из «невкусных» деликатесов мира.


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28 Декабря 2016 08:00
Японский робот начал потеть

Японский робот начал потеть

Просмотры 25 Комментарии 0

Умный японский робот научился потеть. Кажется что это бессмысленно, но это не так. Благодаря этому роботы теперь не будут перегреваться, а значить работать стабильно!


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21 Декабря 2016 11:00
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