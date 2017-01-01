Drone City – в Японии построят город дронов к 2019 году35
В Японии хотят сделать город Drone City, в котором будут одни лишь дроны. Такую идею японцы хотят воплотить к 2019 году. Зачем такое делать и [...]
Admin
Позавчера в 10:00
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В Японии хотят сделать город Drone City, в котором будут одни лишь дроны. Такую идею японцы хотят воплотить к 2019 году. Зачем такое делать и [...]
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