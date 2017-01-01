Интересные факты, научные статьи, гаджеты

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Nokia 6: новый смартфон от «финского» бренда

Nokia 6: новый смартфон от «финского» бренда

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Nokia последним временем набирает обороты. Недавно они выпустили кнопочный телефон и вот теперь они вернулись на рынок умных телефонов благодаря их новому телефону Nokia 6.


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Вчера в 08:00
Интересные факты о Рождестве

Интересные факты о Рождестве

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Рождество это большой праздник, который в разных странах мира отмечается по разному, но всегда в кругу семьи. В этой статье мы расскажем интересные факты про Рождество.


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8 Января 2017 08:00
Затонувшие корабли: Топ-5

Затонувшие корабли: Топ-5

Просмотры 167 Комментарии 0

Сейчас на дне океанов и морей находятся тысячи кораблей. Некоторые попали туда несколько столетий назад, другие же наоборот, недавно. Итак, подборка затонувших кораблей.


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6 Января 2017 11:00
Игровые казино Вулкан

Игровые казино Вулкан

Просмотры 248 Комментарии 0

Игровые казино Вулкан в последнее время стали чрезвычайно популярными. Многие до сих пор не знают что они из себя представляют. Давайте это выясним!


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4 Января 2017 19:08
Как правильно встретить 2017 год?

Как правильно встретить 2017 год?

Просмотры 111 Комментарии 0

Новый год это замечательный праздник, которые надо отмечать весело и радостно. Мы расскажем вам как стоит правильно встретить 2017 год: что надеть и что приготовить.


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31 Декабря 2016 09:00
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