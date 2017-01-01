Интересные факты, научные статьи, гаджеты

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Пожарных Дубая поставят на «реактивные доски»

Пожарных Дубая поставят на «реактивные доски»

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Дубаи всегда удивляли новыми идеями и в этот раз они также решили всех удивить. Теперь пожарники в Дубаи будут иметь реактивные ранцы для тушения пожаров.


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Вчера в 12:00
Защищенный планшет Logic Instrument

Защищенный планшет Logic Instrument

Просмотры 44 Комментарии 0

Новый планшет Logic Instrument оснащен отличной функцией, которая позволяет ему трансформироваться в ноутбук. Давайте с вами взглянем на него!


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24 Января 2017 12:00
Мегазаводы: Грузовики Mack

Мегазаводы: Грузовики Mack

Просмотры 87 Комментарии 0

Грузовики Mack это действительно большие грузовики, которые способны перевозить практически любые тяжести на огромные расстояния.


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18 Января 2017 11:00
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