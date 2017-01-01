Интересные факты, научные статьи, гаджеты

﻿﻿
10 мест в мире, где запрещено пользоваться селфи-палками

10 мест в мире, где запрещено пользоваться селфи-палками

Просмотры 31 Комментарии 0

Селфи-палки стали неотъемным атрибутом современных смартфонов. Мы расскажем вам про 10 мест, в которых вам не разрешат пользоваться вашей селфи-палкой.


Admin Admin
Читать далее

Сегодня в 12:00
Защищенный планшет Logic Instrument

Защищенный планшет Logic Instrument

Просмотры 43 Комментарии 0

Новый планшет Logic Instrument оснащен отличной функцией, которая позволяет ему трансформироваться в ноутбук. Давайте с вами взглянем на него!


Admin Admin
Далее

24 Января 2017 12:00
Мегазаводы: Грузовики Mack

Мегазаводы: Грузовики Mack

Просмотры 82 Комментарии 0

Грузовики Mack это действительно большие грузовики, которые способны перевозить практически любые тяжести на огромные расстояния.


Admin Admin
Далее

18 Января 2017 11:00
﻿

интересные новости, а также интересные факты, научные статьи, гаджеты, технологии будущего

На нашем сайте можно найти интересные факты и научные статьи
﻿
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика