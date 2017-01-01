Пожарных Дубая поставят на «реактивные доски» 46 0 46 Дубаи всегда удивляли новыми идеями и в этот раз они также решили всех удивить. Теперь пожарники в Дубаи будут иметь реактивные ранцы для тушения пожаров.

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3 Февраля 2017 12:00

Защищенный планшет Logic Instrument 47 0 47 Новый планшет Logic Instrument оснащен отличной функцией, которая позволяет ему трансформироваться в ноутбук. Давайте с вами взглянем на него!

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24 Января 2017 12:00

Panasonic показала яйцеобразного робота-компаньона 72 0 72 Panasonic - компания, которая разрабатывает гигантское количество различных вещей. Недавно они создали робота, который по форме напоминает яйцо и может послужить отличным компаньоном.

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19 Января 2017 11:00

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