Интересные факты, научные статьи, гаджеты

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Динозавры могли погибнуть более продолжительной и мучительной смертью

Динозавры могли погибнуть более продолжительной и мучительной смертью

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Считалось что динозавры погибли быстро и безболезненно, так как метеорит упавший на Землю уничтожил всех и все в считанные секунду. Недавно оказалось что все могло быть немного не так.


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Позавчера в 10:00
Защищенный планшет Logic Instrument

Защищенный планшет Logic Instrument

Просмотры 38 Комментарии 0

Новый планшет Logic Instrument оснащен отличной функцией, которая позволяет ему трансформироваться в ноутбук. Давайте с вами взглянем на него!


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24 Января 2017 12:00
Мегазаводы: Грузовики Mack

Мегазаводы: Грузовики Mack

Просмотры 76 Комментарии 0

Грузовики Mack это действительно большие грузовики, которые способны перевозить практически любые тяжести на огромные расстояния.


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18 Января 2017 11:00
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