41 0
Panasonic - компания, которая разрабатывает гигантское количество различных вещей. Недавно они создали робота, который по форме напоминает яйцо и может послужить отличным компаньоном.
Admin
19 Января 2017 11:00
52 0
Грузовики Mack это действительно большие грузовики, которые способны перевозить практически любые тяжести на огромные расстояния.
Admin
18 Января 2017 11:00
188 0
Давайте начнем с кармического закона, что же это такое? Все знают известное изречение "не рой яму другому - сам в нее попадешься". Это и есть [...]
Программист из Смоленска
17 Января 2017 08:54
56 0
Nokia последним временем набирает обороты. Недавно они выпустили кнопочный телефон и вот теперь они вернулись на рынок умных телефонов благодаря их новому телефону Nokia 6.
Admin
15 Января 2017 08:00
77 0
Старый Новый год празднуется уже на протяжении многих лет. В этой статье мы расскажем вам интересные факты, связанные с этим отличным праздником!
Admin
14 Января 2017 10:00
53 0
Alexa это отличный голосовой помощник, который недавно был внедрен в автомобиль, а также в холодильник. Благодаря Alexa вы сможете управлять гаджетами с помощью голоса.
Admin
12 Января 2017 09:00
102 0
Компания Razer очень часто выпускает замечательные компьютеры. Так, на выставке CES 2017 компания выпустила ноутбук с тремя экранами.
Admin
10 Января 2017 12:00
201 0
Рождество это большой праздник, который в разных странах мира отмечается по разному, но всегда в кругу семьи. В этой статье мы расскажем интересные факты про Рождество.
Admin
8 Января 2017 08:00
237 0
Сейчас на дне океанов и морей находятся тысячи кораблей. Некоторые попали туда несколько столетий назад, другие же наоборот, недавно. Итак, подборка затонувших кораблей.
Admin
6 Января 2017 11:00
304 0
Игровые казино Вулкан в последнее время стали чрезвычайно популярными. Многие до сих пор не знают что они из себя представляют. Давайте это выясним!
Admin
4 Января 2017 19:08
интересные новости, а также интересные факты, научные статьи, гаджеты, технологии будущего
На нашем сайте можно найти интересные факты и научные статьи