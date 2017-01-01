Интересные факты о Рождестве 59 0 59 Рождество это большой праздник, который в разных странах мира отмечается по разному, но всегда в кругу семьи. В этой статье мы расскажем интересные факты про Рождество.

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Вчера в 08:00 Вчера в 08:00

Затонувшие корабли: Топ-5 66 0 66 Сейчас на дне океанов и морей находятся тысячи кораблей. Некоторые попали туда несколько столетий назад, другие же наоборот, недавно. Итак, подборка затонувших кораблей.

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6 Января 2017 11:00

Игровые казино Вулкан 209 0 209 Игровые казино Вулкан в последнее время стали чрезвычайно популярными. Многие до сих пор не знают что они из себя представляют. Давайте это выясним!

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4 Января 2017 19:08

Захватывающие трюки в исполнении F-35 61 0 61 F-35 - потрясающий самолет, способный выполнять невероятные трюки, если за штурвалом профессионал своего дела. В этой статье мы покажем вам видео с трюками F-35.

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2 Января 2017 16:00

Как правильно встретить 2017 год? 89 0 89 Новый год это замечательный праздник, которые надо отмечать весело и радостно. Мы расскажем вам как стоит правильно встретить 2017 год: что надеть и что приготовить.

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31 Декабря 2016 09:00

Самые важные научные открытия 2016 года 85 0 85 2016 год стал отличным годом для многих ученых. В этом году было сделано массу новых открытий, которые позволят нам двигаться дальше, создавая новые потрясающие вещи.

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29 Декабря 2016 11:00

Топ «невкусных» деликатесов мира 184 0 184 Зачастую так бывает, что многие "вкусные" деликатесы мира на самом деле оказываются невкусными. Представляем вам подборку из «невкусных» деликатесов мира.

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28 Декабря 2016 08:00

Чувствительная к движениям стена поможет оживить интерьер 50 0 50 Новые умные стены, придуманные учеными из Австралии смогут оживить любое помещение. Стены будут чувствительны к движению и благодаря светодиодам все будет играть на стенах.

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27 Декабря 2016 13:00

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