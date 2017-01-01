Пожарных Дубая поставят на «реактивные доски»46
Дубаи всегда удивляли новыми идеями и в этот раз они также решили всех удивить. Теперь пожарники в Дубаи будут иметь реактивные ранцы для тушения пожаров.
Admin
3 Февраля 2017 12:00
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Дубаи всегда удивляли новыми идеями и в этот раз они также решили всех удивить. Теперь пожарники в Дубаи будут иметь реактивные ранцы для тушения пожаров.
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