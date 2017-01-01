Защищенный планшет Logic Instrument 36 0 36 Новый планшет Logic Instrument оснащен отличной функцией, которая позволяет ему трансформироваться в ноутбук. Давайте с вами взглянем на него!

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Позавчера в 12:00

Panasonic показала яйцеобразного робота-компаньона 53 0 53 Panasonic - компания, которая разрабатывает гигантское количество различных вещей. Недавно они создали робота, который по форме напоминает яйцо и может послужить отличным компаньоном.

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19 Января 2017 11:00

Мегазаводы: Грузовики Mack 68 0 68 Грузовики Mack это действительно большие грузовики, которые способны перевозить практически любые тяжести на огромные расстояния.

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18 Января 2017 11:00

Nokia 6: новый смартфон от «финского» бренда 71 0 71 Nokia последним временем набирает обороты. Недавно они выпустили кнопочный телефон и вот теперь они вернулись на рынок умных телефонов благодаря их новому телефону Nokia 6.

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15 Января 2017 08:00

Интересные факты про Старый Новый год 90 0 90 Старый Новый год празднуется уже на протяжении многих лет. В этой статье мы расскажем вам интересные факты, связанные с этим отличным праздником!

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14 Января 2017 10:00

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